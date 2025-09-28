Sertaç Şanlı imzayı attı, ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran Sertaç Şanlı'nın yeni adresi belli oldu.

Şanlı, Birleşik Arap Emirlikleri kulübü Dubai Basketbol ile bir sezonluk anlaşma imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dubai Basketbol, tarihi Euroleague başlangıcına hazırlanırken Sertaç Şanlı, takımın ön sahasına değerli bir derinlik ve deneyim getirecek" denildi.

Şanlı'nın ilk antrenmanından fotoğraflar da kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Son iki sezonda sarı lacivertli formayı giyen milli basketbolcu Sertaç Şanlı, THY Euroleague'de hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Beko ile şampiyonluk yaşayan ilk oyuncu olmuştu.

2023 yılında kurulan Dubai Basketbol, bu sezon Adriyatik Ligi ve Euroleague'de mücadele edecek.

Kulüp, İsrail takımları haricinde Euroleague'e katılan ilk Avrupa dışı kulüp oldu.