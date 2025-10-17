Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor, Sarıyer'i konuk etti.

Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Ayberk Demirbaş düdük çaldı. Ayberk Demirbaş'ın yardımcılıklarını ise Kurtuluş Aslan ve Haydar Avcı yaptı.

Sarıyer, 30. dakikada Malaly Dembele'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gole Ümraniyespor, 43. dakikada Benny ile cevap verdi: 1-1

Ümraniyespor, 45+2. dakikada Benny'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

61. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Malaly Dembele, skoru 2-1 yaptı.

68. dakikada ağları havalandıran Khouma Babacar takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı: 1-3

Karşılaşma Sarıyer'in 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından Sarıyer puanını 7'ye yükseltirken, Ümraniyespor 8 puanda kaldı.

Sarıyer'in yeni teknik direktörü Servet Çetin de ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Çetin, 15 Eylül'de Sarıyer'le sözleşme imzalamıştı.