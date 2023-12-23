Servet Çetin, İstanbulspor galibiyetinin sırrını açıkladı

Sivasspor; Süper Lig'in 18. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Kırmızı-Beyazlı ekibin teknik direktörü Servet Çetin, galibiyetin sırrını açıkladı.

OYUN PLANINA SADIK KALDIK

Çetin, "Geçen hafta Trabzonspor'a karşı ligin en iyi futbolunu oynadılar. İstanbulspor'un sıralamadaki durumuna göre insanlar yanılıyor olabilir ama biz yanılmadık. Olası bir ters golde bunu çıkartmamızın daha zor olduğunu, oyun disiplinine 90 dakika boyunca sadık kalmamız gerektiğini söyledim. Golü biraz daha erken bulmayı isterdik, ama geç ve güzel bir zamanda geldi." diye konuştu.

OYUNDAN MEMNUN DEĞİLİM

Oyundan çok memnun kalmadığını aktaran Çetin, şunları kaydetti: "Artık skora bakacağız. İnsanlar bizim takımı çok yüksekte görüyor herhalde. 29 oyuncumuz var, bu oyuncularımızın 23'ü geçen sene kendi takımlarında oynamayan ve az süre alan oyuncular. Geçen sene takımdan 11-12 oyuncu gitti, hepsi oynayan oyuncu. Gelen transferlerin çoğu kendi takımlarında oynamayan oyunculardı. Biz bu takımla daha ne yapabiliriz, 21 puanımız var ve içeride kaçırdığımız bir sürü maç var. Şu an 21 puandayız, çok daha fazlası olabilirdi. İnsanlar bir değerlendirme yaparken rakip takımların kadro yapılarına ve bütçelerine, oyuncu yapılarına da bir bakıp karşılaştırsınlar. Sivasspor benim değer verdiğim bir yer, o yüzden zarar verecek hiçbir şey de yapmam. Bazı insanların da bu şeyleri bilmeleri gerekiyor. Biz zor şartlarda hem maddi anlamda hem oyuncu yapısı anlamında zor şeylerle mücadele ediyoruz. İnsanlar bunları görmüyor, görmedikleri için de bizim emeğimiz hiç oluyor."