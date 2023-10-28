Servet Çetin: Onlar da burayı hak etmiyor

Sivasspor teknik direktörü Servet Çetin, Alanya galibiyeti sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çetin, maçı bırakmayı iyi bir reaksiyon gösterdiklerini vurguladı.

KAYNAK: AA
Servet Çetin: Onlar da burayı hak etmiyor

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor'da teknik direktör Servet Çetin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok enteresan bir maç oynadıklarını söyledi.

Çetin'in açıklamaları şu şekilde;

-Alanya takımı özellikle çabuk oyuncularıyla, arkaya sarkıttığı oyuncularla tehlikeler yarattı. O ara biraz bocaladık ama ilk yarıyı berabere kapatıp içeriye girdik. İkinci yarıda biz bu sefer iyi başladık. Pozisyonumuz falan da vardı. Tam iyi oynayıp iyi futbol derken duran toptan bir gol yedik. Bu bizi biraz üzdü. Sonradan tabii yaptığımız hamlelerle oyunu değiştirmeye çalıştık. Oyuncu arkadaşlarım maçı bırakmadılar. Ellerinden geleni yaptılar. İyi bir reaksiyon gösterdiler.

-Bugün son dakikalarda da olsa 3 puan almayı başardık. Oyuncularımı emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. İyi bir galibiyet aldık.

-Gerçekten çok iyi bir ekip kurmuş. Çok iyi bir takımı var. Bence onlar da burayı hak etmiyor. Onların da biraz daha fazla puanları olurdu. Çok talihsiz maçlar kaybettiler. Keza bugün de iyi oynadılar. Dediğim gibi iyi bir takımı var ama bazen talihsizlik oluyor. Onlara da başarılar diliyorum.

Öne Çıkanlar
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Son Haberler
‘Süper Ay’ Ahlat semalarında kartpostallık manzara oluşturdu Gündem
‘Süper Ay’ Ahlat semalarında kartpostallık manzara oluşturdu
Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti. Esenyurt'taki lüks sitede çıkan kavgada yöneticiye kurşun Gündem
Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti. Esenyurt'taki lüks sitede çıkan kavgada yöneticiye kurşun
UNICEF'ten insani ateşkes çağrısı "Gazze'de durum korkunç" Dünya
UNICEF'ten insani ateşkes çağrısı "Gazze'de durum korkunç"
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e bir çağrı daha Gündem
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e bir çağrı daha
Hamas'tan Arap ve İslam ülkelerine 'İsrail'e karşı bir tutum sergileyin' çağrısı Dünya
Hamas'tan Arap ve İslam ülkelerine 'İsrail'e karşı bir tutum sergileyin' çağrısı
O fotoğraf 90 yıl sonra yeniden canlandırıldı: Cumhuriyeti biz böyle kazandık Gündem
O fotoğraf 90 yıl sonra yeniden canlandırıldı: Cumhuriyeti biz böyle kazandık
Cumhuriyetin 100. yılında özel 19.23 koreografisi Gündem
Cumhuriyetin 100. yılında özel 19.23 koreografisi