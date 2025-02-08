Servet Çetin "Oyuncularımız biraz çekindi"

Kaynak: İHA
Servet Çetin "Oyuncularımız biraz çekindi"

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, Kocaelispor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan sonra Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, açıklamalarda bulundu. Çetin, "Öncelikle hakemi tebrik ediyorum iyi bir maç yönetti. Karışımızda lider vardı. Savunmayı çok iyi yapan bir takım vardı. Kocaeli takımı savunmayı iyi yapan sonra iyi çıkış yapan bir takım. Kocaeli'ni de tebrik ediyorum. Bizler de üzgünüz. Talihsiz bir gol yedik. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Başlangıçta oyuncu arkadaşlarımız biraz çekindi. Topu kazandıktan sonra güzel çıkıyorlar. Bizim bir uyum problemimiz de var. Takıma yeni katılan oyuncuları adapte edeceğiz. Hamle yapmakta zorluk çekiyoruz" şeklinde konuştu.

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