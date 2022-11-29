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Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var

Hurdaya ayrılan elektronik cihazları toplayıp satarak para kazanan tamirci, cep telefonlarının içindeki anakartta '14 ve 22 ayar değerinde altın' olduğunu söyledi. Eski cihazlara 'servet' gözüyle baktığını kaydeden telefon tamircisi, altının nasıl çıkarıldığını da paylaştı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 05:34
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Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var

Servet sahibi olabilirsiniz, sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
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Eskişehir'de telefon tamirciliği yapan Hıdır Yıldız, cihazların içindeki ana kartların üzerindeki altın kaplama iğneleri sökmek için kentteki hurdaya çıkan telefonları ve diğer elektronik cihazları biriktiriyor.

Dükkanındaki kutuların içerisinde yer alan kullanılamaz haldeki telefon ve dizüstü bilgisayar gibi cihazların kendisi için bir servet olduğunu anlatan 30 yaşındaki Hıdır Yıldız, aynı zamanda boş vakitlerinde ise onları parçalayıp ana kartlarını ayırdığını dile getirdi.

Bu işe bir gün telefon hurdası toplayan birisinin vesilesi ile başladığını aktaran Hıdır Yıldız, "Ana kartlar elektronik sistemlerin çoğunda var ve sarı gördüğünüz alaşımların yüzde 99'u altın" diye konuştu.

"HURDA TELEFONLARI SATIP PARA KAZANIYORUM"

Dükkanında biriktirdiği elektronik cihazlarla dikkat çeken Hıdır Yıldız, "Bir gün İstanbul'dan buraya gelen birisini misafir ettim. Telefonların içerisindeki ana kartları, kiloyla belirli fiyatlarda satın aldıklarını anlattı.

Ben de elimde bir sürü çalışmayan telefon bulunduğunu ve o cihazların ana kartlarını çıkartabilmem için aşağı yukarı bir hafta sürebileceğini söyledim.

Sonrasında ise internetten ana kartların üzerindeki altının nasıl ayrıldığını izledim. Demir bir bidondaki kezzap ve asitli suya ana kartları döktüler. Bütün kartlar o suyun içerisinde eridi ve altınlar da su yüzeyine çıktı" dedi.

"BÜTÜN ANAKARTLARIN İÇİNDE ALTIN VAR"

"Ana kartları söktüğümde üzerindeki sarı alaşımları fark ettim" diyen Hıdır Yıldız, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kartların üzerindeki durumu araştırdım ve seyrettiğim birçok videodan sonra da bunların altın olduğunu tasdikledim. Elimdeki 200'e yakın hurda telefonu arkadaşım ile beraber sökerek ana kartlarını ayırdık.

Araştırmalarımıza göre kartlardaki alaşımlarda, 14 ve 22 ayar değerinde bir altın olduğunu öğrendik. Telefonlardaki altın maddesi ise içerisindeki çeşitli şebekeleri ve interneti desteklemek amacı ile mühendisler tarafından iyi bir aktarım gücü olduğu için montajlanmış.

Ana kartlar sadece telefonlarda bulunmuyor. Elektronik sistemlerin çoğunda var. Kumandalar başta olmak üzere bilgisayar kasalarında ve atari kasetlerinde de mevcut. Yani sarı gördüğünüz alaşımların çoğu yüzde 99 altındır."

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