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Forbes dünyanın en zengin rapçisini açıkladı. Serveti 2.5 milyar dolar

Forbes'e göre Rapçi Jay-Z, 2,5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin hip hop sanatçısı olarak zenginler kulübüne adını yazdırdı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 13:07
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Serveti 2.5 milyar dolar! Forbes dünyanın en zengin rapçisini açıkladı

Forbes dünyanın en zengin rapçisini açıkladı. Serveti 2.5 milyar dolar
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Sahne adı Jay-Z olan ABD'li rapçi Shawn Corey Carter, Forbes tarafından dünyanın en zengin hip hop sanatçısı ilan edildi. "Holy Grail", "Empire State Of Mind" ve "Niggas in Paris" gibi birçok hit parçaya imza atan rapçi 2,5 milyar dolarlık servetiyle hip hop dünyasının en zengin ismi.

ALBÜM ÇIKARMASINA GEREK YOK

Forbes tarafından 2019 yılında "milyarder" unvanı verilen Jay-Z, yeni bir albüm piyasaya sürmese bile büyük bir servetin sahibi. Rapçi, müzik kariyerinin dışında Armand de Brignac adında bir alkol şirketine sahip. 

Öte yandan rapçi, Roc Nation adlı ajansı sayesinde yeni yetenekleri keşfediyor ve onların temsilciliğini üstleniyor. Müzisyenin geniş sanat koleksiyonu da servetinin artmasında büyük bir rol oynuyor.
 

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