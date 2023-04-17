Servis şoförüne bel soğukluğu tedavisi için köpeğe cinsel istismar iddiası

Ancak şoför geri dönmedi. Yapılan soruşturma sonucunda, şoför O.Ü.'nün köpeği cinsel saldırıya uğrattığını itiraf ettiği ve köpeğin durumunun bilinmediği ortaya çıktı.

Hayvan hakları savunucuları, olayın sosyal medyada paylaşılması sonrasında şoförün gözaltına alındığını açıkladılar.

Olay, 14 Nisan'da saat 23.30 sıralarında Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. Marketten sigara alan şoför O.Ü., iddiaya göre; parkta yatan 3 köpekten 1'ini sürükleyip, servis aracına aldı. Kaybolan köpeği fark eden hayvan aktivistleri, çevredeki kameralardan köpeğin servise alındığını tespit etti. İki gün sonra servis şoförü O.Ü., yeniden bölgeye geldi. O.Ü.'yü tanıyan hayvan aktivistleri, köpeği geri getirmesini istedi. O.Ü. ise geri getireceğini belirtip, telefon numarasını verip ayrıldı. Ancak O.Ü. geri dönmedi. Köpeği servis aracına bindirdiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından O.Ü. gözaltına alındı.

'DAHA ÖNCE DE KÖPEK KAÇIRDI' İDDİASI



Kaybolan köpeğin adının 'Cesur' olduğunu belirten hayvan aktivisti Jale Ünsal, "'Cesur'u bulamıyoruz. Köpeğe ne yaptı bilmiyoruz. Öldürdü mü, bilmiyoruz. Karakoldaki ifadesinde; servis aracında köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu itiraf etmiş. Dün akşam polisler tatbikat yapmak için götürdü. Kamera kayıtlarını toplayıp, servis aracının yanına delil bulmaya gittiler. Şimdi şüpheliyi adliyeye getirecekler. 'Servis aracında cinsel saldırıda bulunduktan sonra köpeği attım' diyor. Köpeği öldürdü de mi attı ya da bir yerde bağlı mı, bilmiyoruz. Asla köpeği nerede attığını söylemiyor. 1 ay önce de farklı bir semtte başka köpeği kaçırmış" dedi.

EV HAPSİ VE YURT DIŞINA ÇIKMA YASAĞI



Antalya’da sokak köpeğini aracına bindirip cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli O.Ü., işlemlerin ardından Antalya Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen O.Ü.’ye ev hapsi ve yurt dışına çıkma yasağı getirildi.



BEL SOĞUKLUĞU TEDAVİSİ İÇİN CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI



Karar sonrasında Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkanı Ilgaz Ayça Yaz, Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu Başkan Yardımcısı İnci İrem Öğünç ve Antalya Barosu Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Antalya Adliyesi girişinde açıklama yaptı. Sürecin takipçisi olduklarını belirten Avukat Yaz, "Maalesef ki savcılık adli kontrol ile incelemeye Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi. Bu adli kontrol durumunda verilecek en yüksek ev hapsi ve yurt dışı yasağı verildi. Aynı şekilde dosyada ses kaydı mevcut. Ses kaydında şüpheli suçunu ikrar ediyor. Bel soğukluğu tedavisi olması nedeniyle bir doktor önerisi olduğunu söyleyerek köpeğe cinsel istismarda bulunduğunu belirtiyor. Dosyada ikrar var. Davanın açılmasıyla beraber takibini yapacağız” dedi.





‘HAYVANLAR ADINA HÜSRAN’



Hayvan aktivistleri ise karara tepki gösterdi. Hayvan aktivisti Jale Ünsal, "Bizim istediğimiz sonuç bu değildi. Köpeği zaten bulamıyoruz asla da yerini öğrenemiyoruz. Öldü mü atıldı mı bilmiyoruz. Köpek bulunmadığı için delil de yok. Köpeği öldürüp öldürmediğini, nereye attığını söylemediği için karar böyle oldu. Çok üzgünüz. Hayvanlar adına yine bir hüsran oldu” diye konuştu.

‘ALLAH’INDAN BULSUN’

Cesur adlı köpeğe 5 yıldır sokakta baktığını anlatan Belma Uğur, "Tüm bilgileri polise ulaştırdım. Bundan sonra ceza almasını çok istiyorum. Cesur için bir umudum yok. Öldürüldüğünü düşünüyorum. Allah’ından bulsun. Çok hayvan öldürdüğünü düşünüyorum” dedi.



Servis şoförünün şirket avukatı Şenay Ektiren ise şirket adına gereken tüm işlemlerin yapıldığını açıkladı.