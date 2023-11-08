Zavallı köpeğe 150 dikiş atıldı! Sahibi 13 yerinden bıçaklamıştı…

Adıyaman'da, sahibi tarafından 13 yerinden bıçaklanan köpeğin tedavisi sürüyor. Vücuduna 150 dikiş atılan köpeğin sahibi ise psikiyatri servisine yatırıldı.

KAYNAK: DHA
Zavallı köpeğe 150 dikiş atıldı! Sahibi 13 yerinden bıçaklamıştı…

Olay, pazartesi günü gece saatlerinde Taşpınar köyünde bulunan depremzedeler için kurulan Vartana Geçici Prefabrik Konutlarında meydana geldi. İddiaya göre, yalnız yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mustafa Ali Ü. (42), prefabrik evin önündeki kulübede beslediği köpeğini 13 yerinden bıçakladı. Köpeğin sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, Mehmet Ali Ü.'yü gözaltına aldı. Köpek ise belediye görevlileri tarafından Veteriner İşleri Müdürü kliniğine götürüldü.

Olayın ardından gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ali Ü.'nün nöbetçi hakimlik tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi psikiyatri servisine yatırılmasına karar verildi.

“KÖPEĞİN DURUMU İYİYE GİDİYOR”

Tedaviye alınan ve 13 yerinden bıçakladığı belirlenen köpeğe 150 dikiş atıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Işık, "Vücudunun 13 yerinde 2 ile 13 santim civarı uzunlukta yaralar tespit ettiğimiz hayvana acil müdahalede bulunduk. Ciddi anlamda kan kaybı söz konusuydu. Röntgen çekip kırık var mı diye baktık. Kırık tespit etmedik ama yaraların derinliği ve kan kaybı sebebiyle endişelendiğimizi söylemeliyim. Köpeğimizin durumu iyiye gidiyor, yürüme konusunda kendisini toparladı, dikişleri yavaş yavaş tutmaya başladı. İnşallah 4-5 güne taburcu edeceğiz. Taburcu etmeden önce sahiplendirmeyi planlıyoruz. Sahiplendirme sonrasında gerekli takiplerimizi de yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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