Servis ücretlerine dev zam. Yüzde 16'lık zam yüzde 80'e fırladı

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Servis ücretleri UKOME toplantısında belirlenen en kısa mesafe için 23 bin lira olmasına rağmen, bazı özel okullar ek hizmetleri gerekçe göstererek bu fiyatı 70 bin liraya kadar yükseltti.

YÜZDE 16'LIK ZAM YÜZDE 80'E FIRLADI

NTV'nin haberine göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için servis ücretleri netleşti. Rehber-personel masraflarının dahil olduğu hesaplamalara göre, en kısa mesafe ücreti yıllık yaklaşık 23 bin lira, en uzun mesafe ise yaklaşık 55 bin lira olarak belirlendi. Ancak, UKOME'nin geçen yıla göre yaptığı yüzde 16'lık zam, bazı özel okullarda yüzde 80’e kadar fırladı.

KISA MESAFE 39 BİNDEN 71 BİNE ÇIKTI

Birçok özel okulun servis ücreti henüz kesinleşmezken, bir zincir özel okulda geçen yıl 39 bin lira olan en kısa mesafe ücreti bu yıl 71 bin liraya yükseldi.

YÜZDE 16’LIK ZAMMI YETERSİZ BULDULAR

Servis şoförleri, UKOME kararındaki yüzde 16’lık zammı yetersiz bulduklarını ifade ederek artan maliyetleri gerekçe gösterdiler. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Başkanı Günhar Sinar, "Özel bir hizmet verilmesi durumunda ek ücret alınacağını belirtip, rekabet ortamının sağlanması gerektiğini" vurguladı. Sinar, "Fiyatları aşağı çekmek istiyorsanız rekabet ortamı sağlamalısınız. Tur şirketleri ve okullar benim meslektaşlarımı çalıştırıyor" dedi.

Ayrıca, ücretlerin servis esnafına yeterince yansımadığını dile getiren Sinar, "Özel okul sahipleri ve tur firmaları meslektaşlarımızı içeri almıyor. Öğrenci velileri okulun içine giremeyince endişeleniyor. Okul dışından bindiği için güvenlik sorunu yaşanıyor ve bu nedenle rekabetçi bir ortam oluşturamıyoruz" diye konuştu.