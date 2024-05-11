Ses dalgalarıyla güzelleşin. Uzmanlar açıkladı

Burun estetiği, sadece estetik kaygılarla değil, nefes alma problemleri gibi fonksiyonel sorunlar için de tercih edilen bir cerrahi işlem olduğu biliniyor.

Geleneksel yöntemlerin ötesinde, son yıllarda piezo teknolojisi, Türkiye ve Avrupa'da burun estetiği ameliyatlarında giderek artan bir popülarite kazandı.

Piezo Teknolojisi Nedir?

Piezo teknolojisi, kırıcı ve kesici aletler yerine ultrasonik ses dalgalarını kullanarak, diğer dokulara zarar vermeden sadece kemiğe şekil verir. Bu yöntem, ameliyat sonrası ağrı ve şişlik şikayetlerini minimuma indirir.

Uzman Görüşleri

Öğr. Üyesi Alaskarov, rinoplastinin dünya genelinde ve Türkiye'de en sık yapılan estetik ameliyatlar arasında olduğunu belirtiyor.

Açık ve kapalı rinoplasti olmak üzere iki ana teknik bulunmakta ve her birinin avantajları ve dezavantajları mevcut.

Dr. Öğr. Üyesi Elvın Alaskarov, piezo cerrahisinin, ses dalgaları ile kemik dokusunu şekillendirerek daha az şişlik ve morarma ile sonuçlandığını ifade ediyor.

Prof. Dr. Murat Songu ise piezo yönteminin avantajlarını şu şekilde sıralıyor:

• Hassas şekillendirme

• Yumuşak dokunun korunması

• Azalan kanama miktarı

• Minimal ağrı

• Hızlı iyileşme süreci

Piezo Burun Estetiği Uygulamaları

Piezo burun estetiği, birçok durumda uygulanabilir:

• Kemerli, geniş veya dar burunlar

• Çarpık burunlar

• İstenmeyen burun ucu şekilleri

• Doğuştan bozuk burun şekilleri

• Nefes alma güçlükleri

• Travma veya kazalar sonucu bozulan burun fonksiyonları ve şekilleri

• Daha önce operasyon geçirmiş ancak şekli bozulmuş burunlar

• Kemik kırılmasını istemeyen hastalar için ideal bir seçenek.

Piezo ile rinoplasti, burun estetiği alanında bir devrim olarak kabul edilmekte ve hastalara daha konforlu bir iyileşme süreci sunmakta.