Ses kısıklığına birebir. Kansızlığı giderir. Ot hastalıklara şifa saçıyor

Erkavim Yıldırım
Ses kısıklığına birebir. Kansızlığı giderir. Ot hastalıklara şifa saçıyor
Ses kısıklığına iyi gelen ve kansızlığı gideren lahananın faydaları göz doldurdu.

Lahana otu, doğal ve sağlıklı bir besin kaynağıdır. Ses kısıklığı ve kansızlık gibi sorunlara iyi gelir. Lahananın pek çok faydası vardır.

Lahana, turpgillerden büyük ve sert yapraklı bir bitkidir. Baş lahanası en yaygın olanıdır. Ülkemizin her yerinde yetişebilir. Kemer, Batman, köse, Brüksel ve kara lahana gibi çeşitleri vardır. Lahana, C vitamini açısından zengindir. İçinde kükürt de bulunur.

Lahanayı çiğ yemek veya suyunu içmek daha çok fayda sağlar.

Lahananın yararları şunlardır:

Kansızlığı önler.

İdrar akışını artırır.

Vücuttaki toksinleri temizler.

Mide ve bağırsak ülserlerini iyileştirir.

Kabızlığı giderir.

Kan şekeri seviyesini düşürür.

Vücudu hastalık ve kanserlere karşı korur.

Meme ucu çatlaklarını iyileştirir.

Sarılık ve safra kesesi rahatsızlıklarına iyi gelir.

Astım belirtilerini azaltır.

Romatizma, siyatik, lumbago ve apse gibi iltihaplı hastalıklarda faydalıdır.

Ses kısıklığını geçirir.

İştahı artırır.

Guatr hastaları lahana tüketmemelidir.

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