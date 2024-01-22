Ses tonu ve diksiyonuyla dikkat çeken sokakta yaşayan vatandaş: 'Yardım için hangi belediye, kaymakamlığa gittiysem yok çektiler'

Kaynak: Haber Merkezi
Ses tonu ve diksiyonuyla dikkat çeken sokakta yaşayan vatandaş: 'Yardım için hangi belediye, kaymakamlığa gittiysem yok çektiler'
Sokakta yaşadığını belirten vatandaş, ses tonu, diksiyonu ve giyimi, sosyal medyada gündem oluşturarak 'Hangi belediye, kaymakamlığa gittiysem yok çektiler' ifadeleriyle dikkat çekti."

Bir vatandaşın sokakta yaşadığını belirten ve belediye ile kaymakamlıklara giderek destek talebinde bulunduğunu söylediği bir video, sosyal medyada hızla paylaşılıp izlenme rekorları kırdı. Videoda yer alan vatandaşın ses tonu, diksiyonu ve giyimi, izleyiciler arasında geniş bir tartışma başlattı. Vatandaşın, "Hangi belediye, kaymakamlığa gittiysem yok çektiler" ifadeleri, sosyal medyada birçok kişinin dikkatini çekerken, aynı zamanda sosyal yardımların ve devlet desteklerinin etkili dağıtımı konusundaki eleştirilere de neden oldu.

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