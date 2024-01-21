Sesini beğenmeyenler için TikTok’tan devrim gibi özellik

TikTok son günlerde yapay zeka desteli şarkı oluşturma özelliğini deniyor.

Mbil işletim sistemlerinden arama motorlarına, not uygulamalarından sosyal medya uygulamalarına kadar pek çok alanda kullanılan yapay zeka şimdi de eğlence amaçlı TikTok'ta kullanılacak.

Yapay zeka ile kullanıcıların metin tabanlı istemlerle şarkı oluşturmasına olanak tanıyacak. Uygulama bu işlem için Bloom dil modelinden destek alacak.

Kaynağa göre oluşturulan şarkının türü kullanıcının isteğine bağlı olarak değiştirilecek. Örneğin Pop, Hiphop veya Rap isteğinde bulunulacak.

YouTube‘un “Dream Track” özelliğine benzeyen TikTok AI Song'unun, şu anda test aşamasında olduğu aktarıldı.

Bütün kullanıcılara ne zaman sunulacağının bilinmediği ifade edildi.