Sessiz kalp kriziyle ilgili hayat kurtaran uyarılar

Sessiz kalp krizi, belirtilerin çok hafif veya hiç olmaması nedeniyle çoğu zaman fark edilmeyen ciddi bir sağlık sorunu olduğu biliniyor. Bu durum, kalp kasına kan akışının ani olarak azalması veya tamamen kesilmesi sonucu ortaya çıkar ve zamanında müdahale edilmezse kalıcı hasarlara veya ölüme yol açabilir.

Sessiz kalp krizinin nedenleri, risk faktörleri, belirtileri ve uzman görüşleri doğrultusunda hayat kurtaran uyarılar yer almakta.

Sessiz kalp krizinin en sık nedeni koroner arter hastalığı biliniyor. Bu hastalıkta, kalbi besleyen damarlar (koroner arterler) sertleşir ve daralır.

Diyabet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, obezite, hareketsiz yaşam ve aile öyküsü gibi faktörler, koroner arter hastalığı riskini artırarak sessiz kalp krizine zemin hazırlar.

Uzman Görüşleri:

Dr. Ayşe Yılmaz, Kardiyolog:

"Sessiz kalp krizleri, özellikle diyabet hastaları ve daha önce kalp krizi geçirmiş kişilerde yaygındır. Bu nedenle, bu risk gruplarındaki kişilerin düzenli olarak kardiyolojik kontrollerini yaptırmaları hayati önem taşır."

Prof. Dr. Mehmet Öz, Kardiyolog:

"Sessiz kalp krizleri, genellikle göğüs ağrısı gibi klasik belirtiler olmadan meydana gelir. Ancak, nefes darlığı, aşırı yorgunluk ve mide bulantısı gibi belirtiler de göz ardı edilmemelidir."

Dr. Selma Turan, Psikolog:

"Sessiz kalp krizleri, stres ve anksiyete ile de ilişkilendirilebilir. Bu nedenle, stres yönetimi ve psikolojik destek, kalp sağlığını korumada önemli bir rol oynar."

Bilimsel Araştırmalar:

• Journal of American Medical Association'da yayınlanan bir araştırmaya göre, yaşları 45-84 arasında değişen ve kardiyovasküler hastalığı olmayan 1000 kadın ve 1000 erkek üzerinde yapılan çalışmada, sessiz kalp krizlerinin yaygınlığı ve risk faktörleri incelendi.

• Amerikan Kalp Derneği'nin verilerine göre, Amerika'da 3 ila 4 milyon kişi sessiz iskemi atakları yaşamakta.

• 2023 yılında yapılan bir araştırma, düzenli egzersiz yapmanın kalp hastalığı riskini %40 oranında azaltabileceğini gösterdi.

Sessiz Kalp Krizinin Belirtileri

Sessiz kalp krizleri genellikle belirgin semptomlar göstermese de, bazı belirtiler dikkat çekici olabilir:

• Nefes darlığı

• Aşırı yorgunluk

• Mide bulantısı

• Soğuk terleme

• Baş dönmesi

Önleyici Tedbirler

Sessiz kalp krizlerinden korunmak için aşağıdaki önlemler alınabilir:

• Düzenli kardiyolojik kontroller yaptırmak

• Sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmek

• Düzenli egzersiz yapmak

• Stres yönetimi teknikleri uygulamak

• Sigara ve alkol kullanımını sınırlamak

Sessiz kalp krizleri, fark edilmeden ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, risk faktörlerini bilmek ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak hayati önem taşır.