Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Barış Yazar, çocukların erken yaşta dijital cihazlarla tanışmasının zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimleri üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığını söyledi. Dijital yorgunluğun, tüm ekranlar ve dijital cihazların uzun süreli kullanımına bağlı olarak gelişen bir sorun olduğunu dile getiren Dr. Yazar, “Dijital yorgunluk; dikkat dağınıklığı, uyku bozukluğu ve öğrenme güçlüğü gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olur. Çocukların uzun süre ekran maruziyeti sonrası göz bozuklukları, davranış sorunları, uyku düzensizlikleri, küçük çocuklarda konuşmada gecikme, dikkat eksikliği, okul başarısında düşüş ve sosyalleşme güçlükleri görülebilir” diye konuştu.

‘EKRAN SÜRESİ TÜM YAŞ GRUPLARINDA ARTTI’

Son yıllarda özellikle Kovid pandemisi sonrasında ekran sürelerinin belirgin şekilde arttığını vurgulayan Dr. Yazar, “Gündelik yaşamda ekran kullanımı giderek artıyor. Okullarda bile tablet ile eğitim verilmesi ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması nedeniyle dijital yorgunlukla her geçen gün daha sık karşılaşıyoruz” dedi.

Erken yaşlarda ekran süresinin ciddi nörogelişimsel sorunlara yol açabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Yazar, “Küçük çocuklarda ekran süresinin artması, beyin gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Bu çocuklarda öğrenme güçlüğü, dil gelişiminde gecikme ve sosyalleşme becerilerinde azalma görülebilir. Bu yüzden 0-2 yaş arasında ekran maruziyeti hiç olmamalı, 2-5 yaş arasında günde 1 saati geçmemeli ve 5 yaş sonrasında da mümkün olduğunca 2 saatin altında tutulmalıdır” diye konuştu.

‘GÖZ VE POSTÜR ÜZERİNE ETKİLERİ CİDDİ’

Sadece zihinsel değil, fiziksel sorunların da ortaya çıktığını söyleyen Uzm. Dr. Yazar, “Uzun süreli ekran maruziyeti göz kuruluğu, göz kırpma sayısında azalma, miyopi riskinde artış gibi göz problemlerine yol açabilir. Sürekli başın öne eğilmesi ise boyun fıtıkları ve omurga şekil bozukluklarına neden olabilmektedir” dedi.

‘20-20-20 KURALI' TAVSİYESİ

Dijital yorgunluğun etkilerini azaltmak için bazı basit önlemler alınabileceğini belirten Uzm. Dr. Yazar, şu bilgileri paylaştı:

“Miyopi ve göz kuruluğu riskini azaltmak için 20-20-20 kuralı uygulanabilir. Yani her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca 6 metre uzaktaki bir noktaya bakılmalıdır. Ayrıca doğru boyun postürü, mavi ışık filtresi kullanımı, aydınlık ortamda ekran kullanımı, uyku sağlığı için yatmadan en az 1 saat önce ekranın kapatılması ve çocuklarla ev içi ve dışı aktiviteler yaparak ekran süresinin azaltılması önemlidir.”

‘AİLELER ROL MODEL OLMALI’

Çocukların ekran alışkanlıklarında ebeveyn davranışlarının belirleyici olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Yazar, “Çocuklarımıza doğdukları andan itibaren rol model olmalıyız. Evde dijital ekranları kaldırmak, onlarla kaliteli zaman geçirmek ve kitap okuma saatleri oluşturmak hem çocuklarımız hem de kendi sağlığımız için birinci önceliğimiz olmalıdır” dedi