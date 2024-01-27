Show TV’de ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti’nde yer alan Settar Tanrıöğen ‘Abdullay Bey’ karakteriyle Cuma akşamları evlere konuk oluyor. Ebru Destan Settar Tanrıöğen’in beyin kanaması geçirdiğini duyurdu. Peki, Settar Tanrıöğen kimdir? Kızılcık Şerbeti’nin ‘Apo’su Settar Tanrıöğen sağlık durumu nasıl?

Ebru Destan Settar Tanrıöğen hakkında sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "Settar ağabeyim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş, bir an önce sağlığına kavuşmanı dilerim. Seni seviyoruz.’’

SETTAR TANRIÖĞEN KİMDİR?

22 Ekim 1960 tarihinde Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde hayata gözlerini açan Settar Tanrıöğen, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu.

Oyunculuğa adım attığı yıllarda, Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan ve Erdoğan Dikmen gibi isimlerle birlikte sahne aldığı "Bir Demet Tiyatro"da Saldıray Abi karakteriyle geniş bir kitle tarafından tanındı.

2009 yılında Binnur Kaya, Engin Günaydın, Ercan Kesal, İlker Aksum ve Serra Yılmaz gibi başarılı isimlerle rol aldığı "Vavien" adlı filmde Cemal karakterini canlandırarak SİYAD Türk Sineması ödüllerinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Kıbrıslı Rumlar ve Türkler arasındaki sorunları ele alan 2010 yapımı "Gölgeler ve Suretler" adlı filmdeki performansıyla 2011 Ankara Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Selim Evci'nin yazıp yönettiği "Saklı" adlı filmde İlhan Şeşen, Türkü Turan, Pelin Akil, Şehnaz Bölen ve Ümit Çırak gibi yetenekli oyuncularla bir araya gelerek Cengiz karakterine hayat verdi.

2015'te Ali Yorgancıoğlu'nun yönettiği "Hayalet Dayı" adlı komedi filminde başrol oynayarak izleyicileri güldürdü. 2015-2017 döneminde "Baba Candır" adlı dizide Salih Çelik karakterini başarıyla canlandırdı ve şu sıralar "Kızılcık Şerbeti" dizisinde Abdullah karakteriyle ekranlarda boy göstermektedir. Settar Tanrıöğen, uzun ve başarılı oyunculuk kariyerine birçok ödül sığdırmış ve Türk sinemasında adından sıkça söz ettirmiştir.