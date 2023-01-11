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Alperen Duymaz'dan Melisa Aslı Pamuk açıklaması. Sette kavga etmişlerdi

Ünlü oyuncu Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk, EGO dizisinin setinde tartışmıştı. Duymaz yaşanan olay ile ilgili bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 15:15
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Sette kavga etmişlerdi! Alperen Duymaz'dan Melisa Aslı Pamuk açıklaması

Alperen Duymaz'dan Melisa Aslı Pamuk açıklaması. Sette kavga etmişlerdi
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Çarpışma adlı dizide beraber çalışan oyuncu Alperen Duymaz ile Melisa Aslı Pamuk EGO dizisinde de partner olmuştu. Ancak bu dizide ikilinin arası bozuldu. Fox TV'nin yeni dizilerinden EGO'da geç kalma gerilimi yaşandı.

Alperen Duymaz partneri Pamuk’a çekime geç geldiğini belirterek çıkıştı. Sahnenin çekimlerini tamamladıktan sonra güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk, set ekibine “Çok mu geciktim” diye sordu.

Ekip de “En fazla birkaç dakika” yanıtını verince Pamuk, Duymaz’ın yanına giderek davranışının nedenini sordu. İki oyuncu arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Duymaz’ın daha sonra partnerini sosyal medyada takipten çıkması hayranları tarafından hemen dikkat çekti. 

Duymaz, konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Duymaz, "Öncelikle herkese merhaba; geçtiğimiz pazar günü sette yaşanan ve uzayan gerginlik hakkında yazıyorum. Melisa'nın genel olarak sete geç çıkıp ekibi bekletiyor olmasına anlam vermeye çalışırken bizler, işimizin yoğunluğu sebebiyle o gün ki geç gelişinin sebebini sordum. ’ne oldu neden geç kaldın melisa?’  gelen ciddiyetsiz cevap ve pişkin tavrın ardından sinirlendim ve mesafeli davrandım. Ekibin karşısında mahçup olan Melisa yaklaşık 20 dakika sonra büyük bir sinirle yanıma geldi ve tartışma başladı" dedi. 

"BANA KÜFREDEREK SETİ TERKETTİ"

Sözlerine devam eden oyuncu, "Bu tartışmanın sonucunda Melisa bana küfrederek seti terketti. Ben haklarımı korumaya çalıştım ve çalışıyorum. İnsanlar işlerinin gerektirdiği saatlerde işlerinde olurlar, herhangi bir aksaklıkta da açıklama yaparlar. Tüm ekibin hazır bir şekilde Melisa'yı beklemesini ve Melisa'nın... Hiç bişey yokmuşçasına pişkince gülerek koyduğu ciddiyetsiz tavrı hazmedemedim. Açıklama yapmak zorunda kalmayabilirdim ama çıkan yanlış ve yalan, gerçeği yansıtmayan bu haberlere bir cevap vermek istedim. Gündeminizi böyle bişey için meşgul ettiysem özürlerimi iletir saygımı sunarım" ifadelerini kullandı. 

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