Seul'de Güney Kore-AB Zirvesi

Güney Kore’nin başkenti Seul, Güney Kore-AB Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, ikili diplomatik ilişkilerin 60. yıldönümü vesilesiyle AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen zirve kapsamında bir araya geldi.

Zirvenin ardından yapılan ortak açıklamada, liderlerin iklim değişikliği, çevre koruma ve yenilenebilir enerjiye geçiş konularında iş birliğini artırmak üzere Güney Kore-AB Yeşil Ortaklığı’nı başlatma kararı aldığı bildirildi.

Sağlık alanında da iş birliğini sürdürme kararı alan liderler, diğer ülkelerin halk sağlığı tehditlerini önleme, tespit etme ve bunlara yanıt verme kapasitelerini geliştirmelerine yardım etmeyi kabul ettiklerini açıkladı.

Geçen Kasım ayında başlatılan Güney Kore-AB Dijital Ortaklığı'ndan duyulan memnuniyet dile getirilerek, "Ortaklık, yarı iletkenler, yeni nesil mobil ağlar, kuantum ve yüksek performanslı bilgi işlem, yapay zeka, çevrimiçi ve dijital platformlar düzenlemeleri konularında iş birliğini geliştirmemize imkan sağlayacak" ifadeleri kullanıldı.

KUZEY KORE'YE KINAMA

Açıklamada küresel barış ve güvenlik konusundaki iş birliğini geliştirmek için dışişleri bakanları düzeyinde bir "Stratejik Diyalog" mekanizması kurulacağı kaydedilirken, mevcut Sanayi Politikası Diyaloğu'nun ise Tedarik Zinciri ve Sanayi Politikası Diyaloğu olarak genişletileceği belirtildi. Kuzey Kore'nin balistik füze ve nükleer silah programına da değinilen açıklamada, ülkenin resmi adına atıfla, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin tekrarlayan yasadışı balistik füze denemelerini, devam eden nükleer gelişimini ve nükleer silahların muhtemel kullanımına ilişkin imalarını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca Kuzey Kore'deki insan hakları ihlallerinden ciddi endişe duyulduğu vurgulandı.

(İHA)