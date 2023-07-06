Sevdiği kızla gördüğü genci silahla ağır yaralayan şahıs tutuklandı

Olay, Fatih Mahallesi Büyük Park önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin Gürkan Gündoğdu (22) kız arkadaşı H.Y. (25) ile Büyükpark'tan çıkarken Yavuz U. (32) ile karşılaştı.

Aralarında çıkan tartışmada bacağına ve sırtına bıçak darbesi alan Yavuz U., silahla Fahrettin Gürkan Gündoğdu’ya 2 el ateş etti. Kurşunlardan biri göğsüne isabet eden Gündoğdu, ağır yaralandı.

Olay sonrası kaçan Yavuz U., İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanmasının ardından çıkarıldığı Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra Kapalı T Tipi Cezaevine gönderildi.