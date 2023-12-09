Sevgi adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Sevgi isminin anlamını araştırıyor. Peki, Sevgi ne demek? Sevgi isminin anlamı nedir?

SEVGİ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Sevgi ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Bir şeye veya bir kimseye karşı duyulan sevme duygusu.

- Son diyen, son çocuk.

- Sevme hissi, aşk.

SEVGİ İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Sevgi ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Sevgi adını koymak caizdir.