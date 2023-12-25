Sevgililer Günü Kurabiyesi nasıl yapılır? Kalpli kurabiye tarifi için malzemeler neler?

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Sevgililer Günü Kurabiyesi nasıl yapılır? Kalpli kurabiye tarifi için malzemeler neler?
Sevgililer Günü’ne az bir zaman kala kalpli kurabiyeler tekrar trend tarifler arasında yer alıyor. Az malzeme ile yapılan kalpli kurabiyeler çay ve kahve saatlerine eşlik edecek görüntüsüyle çok sevilen kurabiye tariflerinden. Peki, Sevgililer Günü Kurabiyesi nasıl yapılır? Kalpli kurabiye tarifi için malzemeler neler?

Sevgililer Gününde kalpli kurabiyeler oldukça moda. Evinizde az malzeme ve kalp kalıbınızla kolaylıkla kalpli kurabiyeler yapabilirsiniz. Peki, Sevgililer Günü Kurabiyesi nasıl yapılır? Kalpli kurabiye tarifi için malzemeler neler?

İşte kalpli kurabiye tarifi…

KALPLİ KURABİYE TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 200 gram tereyağı

- 3 su bardağı un

- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

- 1 adet yumurtanın sarısı

- 2 çay bardağı pudra şekeri

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KALPLİ KURABİYE NASIL YAPILIR?

Uygun bir kaba yumurta sarısını, tereyağını, 1 çay bardağı pudra şekerini, unu ve kabartma tozunu ekleyip önce yoğurmalısınız. Hamur ele yapışmayacak bir kıvama gelmelidir.

Yoğurduğunuz hamuru tezgahta açın ve kalp şeklinde kalıplarınızla şekil verin.

Fırını önceden ısıtarak yağlı kağıdı serip kurabiyelerinizi yerleştirin. Fırın derecesi 180 olmalıdır.

Ortalama 20 dakika pişirmeniz gereken kalpli kurabiyelerinizi arzu ettiğiniz halde servis edebilirsiniz.

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