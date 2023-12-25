Sevgililer Günü Kurabiyesi nasıl yapılır? Kalpli kurabiye tarifi için malzemeler neler?

Sevgililer Günü’ne az bir zaman kala kalpli kurabiyeler tekrar trend tarifler arasında yer alıyor. Az malzeme ile yapılan kalpli kurabiyeler çay ve kahve saatlerine eşlik edecek görüntüsüyle çok sevilen kurabiye tariflerinden. Peki, Sevgililer Günü Kurabiyesi nasıl yapılır? Kalpli kurabiye tarifi için malzemeler neler?