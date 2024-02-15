Sevgililer Günü kutlaması dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Bursa'dan İnegöl'e seyreden Sedat Taşdemir yönetimindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak taklalar attı.
Kaza sonucu araçta sıkışan sürücünün nişanlısı Eda Ateşmen ile Zeynep Murhan yaşamını yitirdi.
Sürücü Sedat Taşdemir ile Mustafa Murhan ise yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri hastane morguna götürüldü.
Öte yandan çiftlerin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutlamak için yemeğe gittikleri Bursa'dan dönüş yolunda oldukları öğrenildi.
Jandarma ekipleri kazaya ilişkin soruşturma başlattı.