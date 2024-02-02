Sevgilisi dansözlüğü bırakmayınca silahla öldürdü

Kaynak: AA
Sevgilisi dansözlüğü bırakmayınca silahla öldürdü
Sakarya’da dansözlük yapan sevgilisinin işi bırakmasını isteyen Ümit D. Tartıştığı sevgilisi Sevda Timur’u silahla öldürdü. Katil zanlısı olay sonrası polise giderek teslim oldu.

Bir eğlence mekanında dansözlük yapan sevgili Sevda Timur’un evine giden Ümit D., ondan işi bırakmasını istedi.

Timur olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit D., tabancayla Sevda Timur’u vurup öldürdü.

Ümit D., daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Ümit D.’nin ifadesi doğrultusuna eve giden polis ekipleri, Timur’un cansız bedenini buldu.

Daha önce yaşadığı evlilikten 1 çocuğu olan Sevda Timur’un cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Emniyetteki ifadesinde, "İşi bırakmasını istiyordum. Ancak o kabul etmedi. Olay sırasında da alkollü olması nedeniyle ağır konuştu" dediği belirtilen Ümit D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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