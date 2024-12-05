Sevgilisinin kocasına yakalanan genç canından oldu

Aksaray'da sosyal medya üzerinden tanıştığı 36 yaşındaki evli bir kadınla ilişki yaşayan 26 yaşındaki M.Ö, kadının yatak odasında kocasına yakalandı. 4. kattaki dairenin balkondan oluk borusuna tutunarak kaçmaya çalışan genç, borunun kırılması üzerine balkondan apartmanın bahçesine düşerek yaralandı. Tedavi altına alınan genç yaşamını yitirdi.

Sosyal medyadan tanıştığı 36 yaşındaki N.A. isimli evli kadınla bir süredir ilişki yaşayan 26 yaşındaki M.Ö, sözleştikleri üzere gece kadının evine gitti. İkili biraz sohbet ettikten sonra yatak odasına giderken kadının kocası N.G.A. eve geldi.

Neye uğradığını şaşıran genç yarı çıplak bir şekilde yatak odasındaki balkondan kaçmak istedi. 4. kattaki dairenin balkondan oluk borusuna tutunarak aşağıya inmeye çalışan genç, borunun kırılması üzerine balkondan apartmanın bahçesine düşerek yaralandı.

YARALI HALDE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Yaralanmasına rağmen kalkıp kaçmaya çalışan genç adam bir süre sonra yere yığıldı. Vatandaşlar bir süre sonra fark eden vatandaşlar ihbarında bulurdu. Kısa sürede olay yerine gelen mahalle ve çarşı bekçileri yerde hareketsiz yatan şahsa ilk müdahaleyi yaptı. Üşümemesi için bekçiler montunu çıkarıp şahsın üzerini örterken, gencin kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralıyı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine sevk etti. Tedavi altına alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından geniş çaplı inceleme ve araştırma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede olayın nedenini buldu. N.A. isimli kadın ile kocası N.G.A.'yı gözaltına aldı.