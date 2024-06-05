Sevgilisinin saçı ve kilosuyla dalga geçti. Hapis cezası aldı

İngiltere'de yaşayan Gareth Jones, 9 aylık ilişkisi boyunca kız arkadaşı Sarah Rigby tarafından zorbalığa ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek mahkemeye başvurdu.

SAÇIM VE KİLOMLA DALGA GEÇTİ

T24'ün haberine göre; Jones, "Sağlık sektöründe çalışıyorum, maddi durumumla ilgili sürekli aşağılayıcı ifadeler kullanıyordu. Sonra kilo alışım ve saçlarımın dökülmesiyle ilgili aşağılayıcı sözler sarf etmeye başladı. Dışarı çıktığımızda beni şapka takmaya zorluyordu. İntiharın eşiğine geldim. Maaşımı ve banka hesabımı kontrol etmeye başladı. Nefesimin kötü koktuğunu iddia ederek bana zorla diş macunu yutturdu ve en sonunda bir gece beni iç çamaşırlarımla sokağa attı" dedi.

20 AYLIK HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sarah Rigby, Jones'un şikayeti üzerine yargılandı ve 20 aylık hapis cezasına çarptırıldı, ancak bu ceza iki yıl süreyle ertelendi. Kararın ardından konuşan Jones, "hayal kırıklığına uğradığını ve eğer erkek olsaydı sonucun farklı olacağına inandığını" dile getirdi.

Hala özgüveninin düşük olduğunu ve psikolojisinin düzelmediğini söyleyen Jones, cezanın ertelenmesinden dolayı üzgün olduğunu ifade etti.