Sevgilisinden hediye alamayınca evin altını üstüne getirdi

Reddit adlı platformda "Sevgililer Günü'nde kendisine hiçbir şey alınmadığı için erkek arkadaşının evini çöpe çeviren kız" başlığı ile payşılan video kısa sürede milyonlarca izlenme alarak viral oldu.

Sevgilisinden hediye almayan kadının, sevgilisinin evini darmaduman ettiği anlarını paylaştığı videoda, sevgilisinin eşyalarını dağıttı, mutfaktaki yiyecekleri yerlere attı, yatağın başlığını kırdı ve yere kırmızı boya döktüğü görüldü.

Ayrıca yayınlanan videoda kadının banyonun önünde olduğu anlarda arkadan su sesleri geldiği ve suların etrafa sıçradığı da görülmekteydi.

"Ev Yıkımı Konusunda Uzmanım"

Sevgilisinden hediye almadığı için bir hayli kızgın olan kadın X (twitter) hesabından paylaştığı gönderide "Kızlar eğer sevgiliniz Sevgililer Günü için hediye almadıysa bana ulaşın. Ev yıkımı konusunda uzmanım. İster sevgiliniz olsun ister çocuğunuzun babası olsun. İşiniz hallolmazsa para iadesi garantimiz vardır" ifadelerini kullandı.

"Hasar 1,5 Milyon TL üstünde"

Sosyal medyada viral olan videoya binlerce yorum atıldı. Bazı kişiler videonun kurgudan ibaret olduğunu söylerken, bir kullanıcı ise, hasarın boyutuna yönelik bir tahminde bulundu. "Bir restorasyon firmasında görevliyim, suyun nereye gittiğine bağlı olarak bu eylemin maliyeti 50 bin doların (yaklaşık 1,5 milyon TL) üstünde olabilir" dedi.