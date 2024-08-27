Sevil Üstekin kimdir?

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Sevil Üstekin’den acı haber geldi. Sevilen oyuncu 90’lı yılarda çok sayıda yapımda yer almış ve onlarca sevilen karakteri oynamıştı. Kapıcılar Kralı, Şaban Oğlu Şaban ve Mahallenin Muhtarları gibi yapımlarla tanınan Üstekin’in hayatını kaybettiği duyuruldu.

Kapıcılar Kralı'nın Hacer'i Sevil Üstekin hayatını kaybetti

SEVİL ÜSTEKİN KİMDİR?

Sevil Üstekin, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nde okudu. Muhsin Ertuğrul’un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda 3 yıl eğitim gördü.

1969’da Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunuyla profesyonel oldu. Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu’nda çalıştı. Burada tanıştığı ve kendisi gibi oyuncu olan İsmet Üstekin ile evlendi.

Kemal Sunal ile Kapıcılar Kralı filminde oynadı. 1976 yılından itibaren sinema filmlerinde rol aldı. Şaban Oğlu Şaban, İyi Aile Çocuğu, Garip ve Şalvar Davası filmlerinde de oynadı.

1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde 10 yıl süreyle "Müzevir Müzeyyen" karakterini canlandırdı. Daha sonra ise, Koçum Benim, Erkeksen Seyret ve Memur Muzaffer dizilerinde rol aldı. 2010 yılında TRT ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yerden Yüksek dizisinde "Ülfet Nine" rolünü canlandı.

İki kez Avni Dilligil Ödülü kazanan sanatçının, bir de TV ödülü vardır.