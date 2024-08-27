Kapıcılar Kralı'nın 'Hacer'i Sevil Üstekin hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kapıcılar Kralı'nın 'Hacer'i Sevil Üstekin hayatını kaybetti

Son dakika… Son dakika… Türk sinemasının ünlü isimlerinden Sevil Üstekin hayatını kaybetti. Üstekin’in vefat haberini yazar Onur Akay sosyal medya hesabından duyurdu.

Kapıcılar Kralı filmi ve Mahallenin Muhtarları dizisindeki Müzevir Müzeyyen karakteriyle hafızalarda yer eden usta oyuncu Sevil Üstekin’in ölüm haberi, Onur Akay tarafından sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

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Akay, paylaşımında, “Değerli oyuncumuz Sevil Üstekin’i kaybettik. Kendisi ile Mahallenin Muhtarları dizisinde rol aldığımda tanışmıştım. Çok özel ve güzel günlerimiz oldu, beraber fasıllar yaptık. Nur içinde yatsın inşallah” ifadelerini kullandı.

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SEVİL ÜSTEKİN KİMDİR?

Sevil Üstekin, 1 Aralık 1945’te İstanbul’da doğdu. Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nde eğitim gördü ve Muhsin Ertuğrul’un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda (LCC Language and Culture Center) 3 yıl eğitim aldı. 1969’da “Sersem Kocanın Kurnaz Karısı” oyunuyla profesyonel tiyatro hayatına başladı. Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu gibi birçok önemli tiyatroda çalıştı.

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Kemal Sunal ile birlikte “Kapıcılar Kralı” filminde rol aldı ve 1976’dan itibaren sinema filmlerinde yer almaya başladı. “Şaban Oğlu Şaban”, “İyi Aile Çocuğu”, “Garip” ve “Şalvar Davası” gibi filmlerde oynadı. 1992 yılında “Mahallenin Muhtarları” dizisinde 10 yıl boyunca Müzevir Müzeyyen karakterini canlandırdı. Daha sonra “Koçum Benim”, “Erkeksen Seyret” ve “Memur Muzaffer” dizilerinde rol aldı. 2010 yılında TRT’de yayınlanan “Yerden Yüksek” dizisinde Ülfet Nine karakterini canlandırdı.

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İki kez Avni Dilligil Ödülü kazanan sanatçının bir de TV ödülü bulunmaktadır. Sevil Üstekin, “Kapıcılar Kralı” filminde Kemal Sunal ile birlikte rol alarak Kapıcı Seyit’in karısı Hacer’i canlandırmıştı.

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