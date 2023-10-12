Sevilen oyuna neredeyse yüzde 500 zam

Steam'in yaptığı zammın ardından 1.8 TL'den 10 TL'ye çıkması tartışması henüz dinmemişken bir zam haberi daha geldi.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Oyuncular olarak sınırdan geçmek isteyen kişilerin pasaportlarını kontrol ediyor ve geçip geçememelerine karar veriyoruz. “Papers, Please” fiyatı bugün gelen yüzde 483 oranında zammın ardından 18 TL‘den 105 TL‘ye yükseldi.

PAPERS, PLEASE İÇİN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows XP veya üstü (64-bit)

İşlemci: 1.5 GHz Core 2 Duo

Ekran Kartı: OpenGL 1.4 ve üstü sürümü desteklemesi yeterli

RAM: 2 GB

Depolama: 100 MB kullanılabilir alan