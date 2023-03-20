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Sevilla kalecisine saldıran taraftar için karar verildi. PSV'den tarihi ceza

UEFA Avrupa Ligi playy-off rövanş maçında Sevilla ile PSV karşı karşıya geldiği maçta bir PSV taraftarı Sevilla kalecisi Dmitrovic'e saldırdı. Sonrasında saha dışına alınan taraftar hakkında PSV'den açıklama geldi.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 20:58
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Sevilla kalecisine saldıran taraftar için karar açıklandı

Sevilla kalecisine saldıran taraftar için karar verildi. PSV'den tarihi ceza
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PSV ile Sevilla arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi son play-off rövanş karşılaşmasında sahaya atlayan ev sahibi ekibin taraftarı, maç sonuna doğru kaleci Marko Dmitrovic'e saldırmıştı.

Yumruk darbesine rağmen yıkılmayan Dmitrovic, taraftarı yere yatırarak etkisiz hale getirirken, sahaya giren güvenlik görevlileri saldırganı saha dışına çıkartmıştı. 

"KENDİMİ SAVUNMAK ZORUNDAYDIM"
Maçın ardından Dmitrovic yaşanan olayla ilgili, "Bana vurdu, kendimi savunmak zorundaydım. Hayatımda hiç kavga etmedim diyebilirim, ama ben de ona vurmak istedim. Kendimi nasıl savunacağımı biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

TARAFTARA 40 YIL YASAK GELDİ
Hollanda ekibi PSV'den yapılan açıklamada Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldıran taraftarın, 40 yıl boyunca stadyuma girişinin yasaklandığını açıkladı.

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