Enes Ünal Sampaoli'yi gönderdi. Flaş ayrılık

La Liga ekibi Sevilla, Sampaoli ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Enes Ünal'ın da gol attığı 2-0'lık Getafe mağlubiyeti sonrası Sevilla, teknik direktör Sampaoli ile yollarını ayırma kararı aldı.

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyerek tur atlanmasına rağmen Sevilla, küme düşme hattından bir türlü kurtulamadı.

Sevilla, pahalı kadrosu olmasına rağmen, ligde kabusu yaşıyor.

Sampaoli, istenilen performansı bir türlü yakalayamadı.

TAZMİNATI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Sevilla'yı zorlayan tek konu Sampaoli'nin 11 milyon euroluk tazminatı.

Sevilla yönetimi, pazartesi günü erken saatlerde teknik adam ile bir araya geldi ve vedalaşma kararı alındı.

Yönetim, görüşmede tecrübeli teknik adamdan tazminatı düşürmesini talep etti.

Sampaoli ise bir miktar indirim yapacağı sinyalini verdi ancak Sevilla'nın istediği seviyeye de inmedi.

ALTERNATİF İSİMLER

Teknik direktörler ile görüşmeye başlayacak olan Sevilla'da, Jose Luis Mendilibar ismi ön plana çıkarken, alternatif isimler şu şekilde;

Caparros, Manolo Jimenezi Vicente Moreno

Daha önce Getafe ve Valencia'da görev alan Jose Bordalas ise göreve talip olduğunu bildirdi.