Sevilla'da Sergio Ramos krizi. Taraftar grubu isyan etti

Sevilla'nın PSG'den ayrılan eski oyuncusu Sergio Ramos'u transfer etmesinin ardından kırmızı beyazlı kulübün taraftar grubu olan Biris Norte, İspanyol oyuncunun transfer olmasıyla ilgili isyan etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sevilla'da Sergio Ramos krizi. Taraftar grubu isyan etti

Editör: Fatma Demirkaya

İspanyol ekibi Sevilla, 2004 yılında Real Madrid'e imza atmak üzere kulüpten ayrılan Sergio Ramos'un bonservisini aldı.

Bu transfer, Ramos'un geçmişte kulübe defalarca düşmanca tavır sergilemesi nedeniyle Sevilla taraftar grubu Biris Norte'yi kızdırdı.

Biris Norte, kulübü Ramos'u transfer ettiği için eleştiren bir açıklama yaptı ve şunları söyledi: "Neredeyse 50 yıldır Sevilla FC'nin ultra grubu olarak bu transferi önerenleri reddettiğimizi ifade etmek istiyoruz. Biz nefret ya da kinle hareket etmiyoruz. Ancak kulübümüze, tarihine ve taraftarlarına sevgi ve saygı gerekiyor. Bu transferin; bizim değerlerimize, armamızı koruyan sembollere, efsanelere ve geçmişte bu oyuncunun küçümsemesine maruz kalan binlerce Sevillista'ya saygısızlık olduğuna inanıyoruz."

Taraftarlar ayrıca kararsızlıklarından dolayı kulüp yönetimini de hedef aldılar: "Bu imzanın, Sevilla FC'yi neyin harika yaptığını anlamayan ve sadece kişisel ve/veya ekonomik çıkarlarını düşünen bazı yöneticilerin çıkarlarına daha fazla fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Biz onlar gibi değiliz ve her zaman Sevilla'nın yanında olacağız. Kararlarıyla, kulübü lekeleyenlerin değil."

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