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Sıcak Kafa’nın ikinci sezonu iptal edildi. Şevket Çoruh'un paylaşımı ortaya çıkardı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan dizinin başrol oyuncularından Şevket Çoruh, Sıcak Kafa dizisinin ikinci sezonunun çekilmeyeceğini açıkladı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 21:28
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Şevket Çoruh paylaştı Sıcak Kafanın ikinci sezonunun iptal edildiği anlaşıldı

Sıcak Kafa’nın ikinci sezonu iptal edildi. Şevket Çoruh'un paylaşımı ortaya çıkardı
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Netflix’in sekiz bölümden oluşan distopik yerli dizisi ‘Sıcak Kafa’ 2 Aralık’ta yayımlanmıştı.

Senaryo olarak ikinci sezonunun olacağı algısını yaratan dizinin oyuncularından Şevket Çoruh, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Sıcak Kafa'nın ikinci sezonunun olmayacağını açıkladı.

Oyuncu Şevket Çoruh, Netflix’in ‘Sıcak Kafa’ dizisinin ikinci sezonunun iptal edildiğini ‘Çok abuk bir ayrılık oldu’ sözleriyle duyurdu.

Afşin Kum’un aynı adlı romanından uyarlanan ve iletişim yoluyla zihinden zihine bulaşarak yayılan bir delilik salgınını konu alan dizi, uzun süre Top10 listesinde kalmıştı.

Dizinin hayranları ikinci sezonu beklerken, dizide ‘Anton’ karakterine hayat veren oyuncu Şevket Çoruh yeni sezonun çekilmeyeceğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bildirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

‘Bilseydim bu kadar sıkı dostluk kurmazdım’ diyen Çoruh, ‘İkinci sezon şimdi yok mu?’ diyen bir kullanıcısına da ‘Yok’ yanıtını verirken, Netflix’ten konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Osman Sonant’la Hazal Subaşı’nın başrolleri paylaştığı dizide Haluk Bilginer, Şevket Çoruh, Tilbe Saran, Kubilay Tunçer, Gonca Vuslateri, Özgür Emre Yıldırım, Zerrin Sümer, Yetkin Dikinciler, Erdem Akakçe, Şebnem Hassanisoughi, Hakan Gerçek, Cüneyt Uzunlar, Barış Yıldız, Furkan Kalabalık ve Arda Anarat gibi isimler yer alıyordu.

 

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