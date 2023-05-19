Sevkiyata hazır otobüs alev aldı

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan Otokar fabrikasının üretmiş olduğu ve sevkiyata hazır otoparkta bekletilen otobüste yangın çıktı. Yangın tüpleri ile vatandaş tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sevkiyata hazır otobüs alev aldı

(İHA) Yangın, Arifiye'de bulunan Otokar fabrikasının sevkiyata hazır ettiği araçları beklettiği otoparkta çıktı.

Edinilen bilgiye göre, sevkiyata hazır şekilde otoparka park edilen otobüste henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Araçtan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar yangın tüpleri ile yangına müdahale ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta maddi hasarın meydana geldiği yangın ile alakalı inceleme başlatıldı.

Öte yandan, yangın ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, otobüsten dumanların yükseldiği ve vatandaşın yangın tüpleri ile müdahale ettiği anlar ile otoparkta bulunan diğer otobüslerin de zarar görmemesi için bölgeden çıkarılması yer aldı.

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