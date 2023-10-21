Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu yollarını ayırdı. Fotoğrafları sildiler

2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin ile işletmeci Murat Kazancıoğlu'ndan beklenmedik bir hamle geldi. İkili, birbirlerini takipten çıkıp, fotoğraflarını sildi.

Şevval Şahin ile Murat Kazancıoğlu yollarını ayırdı. Fotoğrafları sildiler

Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin, özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

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Her paylaşımı olay olan Şahin, son olarak sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile birlikte Bali'ye gitti.

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Tüm yazı Türkiye’deki tatil beldelerinde ve İspanya’nın İbiza adasında geçiren Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu'nun tatili çok konuşuldu.
Aşk dolu kareler paylaşan ikiliden günler sonra ise üzen haber geldi.

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FOTOĞRAFLARI SİLİP TAKİPTEN ÇIKTILAR

Aşk dolu pozlarıyla konuşulan ünlü çiftin ayrılık iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkan ünlü çiftin resimleri de silmesi iddiaları güçlendirdi.

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