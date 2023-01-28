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Şevval Şahin'in sevgilisi ile romantik tatili

Tayland'da tatil yapan sevgililer Şevval Şahin ve Murat Kazancıoğlu önceki gün denize açıldı. Ünlü çift gittikleri romantik adadan da fotoğraf paylaşmayı ihmal etmedi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 17:26
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Şevval Şahin sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile tatil fotoğraflarını paylaştı

Şevval Şahin'in sevgilisi ile romantik tatili
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Tayland’ın egzotik adası Phuket’te tatile devam eden Şevval Şahin ile sevgilisi Murat Kazancıoğlu önceki gün tekneyle denize açıldılar.

Bir süredir birlikte olduğu Murat Kazancıoğlu ile keyifli tatilinden fotoğraflar paylaşan Şahin, sevgilisinin göz rengiyle denizin rengini bağdaştırarak, “Gözleri aynı renk” notunu düştü.

LEONARDO Dİ CAPRİO'NUN FİLMİNDEN SONRA ÜNLENMİŞTİ 

Bu ada Leonardo DiCaprio’nun 2000 yılında çektiği ‘The Beach’ filminden sonra ünlenmişti.

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