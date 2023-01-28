Şevval Şahin'in sevgilisi ile romantik tatili

Tayland’ın egzotik adası Phuket’te tatile devam eden Şevval Şahin ile sevgilisi Murat Kazancıoğlu önceki gün tekneyle denize açıldılar.

Bir süredir birlikte olduğu Murat Kazancıoğlu ile keyifli tatilinden fotoğraflar paylaşan Şahin, sevgilisinin göz rengiyle denizin rengini bağdaştırarak, “Gözleri aynı renk” notunu düştü.

LEONARDO Dİ CAPRİO'NUN FİLMİNDEN SONRA ÜNLENMİŞTİ

Bu ada Leonardo DiCaprio’nun 2000 yılında çektiği ‘The Beach’ filminden sonra ünlenmişti.