Şevval Şahin sevgilisinden gelen hediyeyi kaldıramadı. “Bacak boyum kadar”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve açıklamalarla sık sık gündemde olan Şevval Şahin, 24 yaşına girdi. Bir süredir Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşayan Miss Türkiye Güzeli, sevgilisinden gelen devasa doğum günü çiçeği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

ÇİÇEĞİ TAŞIYAMADI

Ünlü güzele sevgilisi Murat Kazancıoğlu doğum günü kutlaması adına devasa boyutta gül buketi yolladı.

Güllerini sosyal medyada paylaşan Şevval Şahin, paylaşımına, "Bacak boyum kadar olmazsa olmaz. Aşkım, seni çok seviyorum" notunu yazdı.

Devasa gül buketini ağırlığından dolayı taşıyamayan Şevval Şahin o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

