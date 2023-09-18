Şevval Şahin tenis pozlarıyla olay oldu. ''Yeni hobim'' diyerek paylaştı

2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin sosyal medya hesabında yayınladığı iddialı gönderileriyle adından sık sık söz ettiriyor. Şahin şimdi de tenise başladı ve pozlarıyla olay oldu.

Şevval Şahin tenis pozlarıyla olay oldu. ''Yeni hobim'' diyerek paylaştı

Sosyal medya hesabında yayınladığı gönderileriyle ve tercih ettiği iddialı kıyafetleriyle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şevval Şahin yeni yaşını kutlamıştı.

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Doğum gününde dantel detaylı içini gösteren elbiseyle poz vererek dikkat çeken 2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin son pozlarıyla yine gündem oldu.

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Yeni hobi olarak tenisi seçen Şahin korttan pozlarını paylaştı. Modele yakın arkadaşı Buse İskenderoğlu da eşlik etti.

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Şevval Şahin'in fiziğini sergilediği pozlara hayranlarından "Hobi gibi hobi", "Çok güzelsin" yorumları geldi.

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