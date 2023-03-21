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Şevval Şahin ve sevgilisi aşka geldi

2018 yılında Miss Turkey birincisi olarak seçilen ünlü manken Şevval Şahin, bir süredir işletmeci Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşıyor. Şevval, önceki gün spor yaptığı anları kayda aldı. Sevgilisi ise öpücüklere boğunca sporu yarım kaldı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 14:55
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Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu aşka geldi

Şevval Şahin ve sevgilisi aşka geldi
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Model Şevval Şahin sevgilisi Yiğit Marcus Aral’dan Haziran 2021’de ayrılmıştı. Sonrasında da oyuncu Burcu Özberk’in 2020’de aşk yaşadığı işletmeci Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı..

Miss Türkiye 2018 birincisi Şevval Şahin ile bir süredir aşk yaşadığı, işletmeci Murat Kazancıoğlu yine tatile çıktı.

Eski kraliçe önceki gün tek başına spor yapıyordu. Az sonra yanına sevgilisi geldi.

Şevval birkaç hareket gösterdi. Birlikte çalışmaya başladılar. Ama uzun sürmedi.Sarmaş dolaş olup romantik anlar yaşadılar. O anları da sosyal medya hesaplarından yayınladılar.

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