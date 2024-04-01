Şevval Sam’ın Ekrem İmamoğlu coşkusu

Kaynak: Haber Merkezi
Şevval Sam’ın Ekrem İmamoğlu coşkusu
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimde tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şevval Sam, bir kez daha İBB başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nu kutladı.

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"GURUR DUYUYORUZ"

X platformunda paylaşım yapan Sam, Ekrem İmamoğlu’na seslenerek “Ekrem Başkan! İstanbul’a yakışıyorsun. Türkiye’ye yakışıyorsun! Gurur duyuyoruz seninle, ve kutluyoruz. Bize yaşattığın mutluluk, verdiğin umut için müteşekkiriz.” ifadelerini kullandı.

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Şevval Sam daha önce 29 Ekim kutlamaları için verdiği bir konserde Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu ile bir araya gelmişti.

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