Seyahat portalı Kurban Bayramı bilançosunu açıkladı

Araç kiralama seçeneği de son dakika plan yapanlar için ulaşımda bütçeye uygun bir alternatif oldu.

Resmi tatilin yanı sıra, özel sektördeki çoğu şirketin köprü izinle bayram tatilini uzatması ve okulların da aynı tarihte kapanması bu artışta büyük rol oynadı. Seyahat portalın verilerine göre vatandaşların bayram tatilinde aileleriyle bir arada olma isteği ve son yıllarda tatil maliyetlerindeki artış̧, yurt içinde seyahat hareketliliğini artırdı. Otobüs seyahatlerinde de büyük bir talep artış̧ yaşandı. Mevcut seferlerin yüzde 96'sı dolarken, ek seferlerdeki biletlerin yüzde 88'i satıldı. Özellikle İstanbul- Ankara hattındaki tüm seferler doldu ve ek seferlerde dahi yer bulmak zorlaştı. İzmir-Adana rotası, memleketine gitmek isteyen yolcular arasında yoğun talep gördü ve ek seferler hızla doldu.

Tatil bölgelerine yoğun ilgi

Antalya ve Muğla gibi tatil bölgelerine olan taleplerde ciddi artışlar yaşandı. Havaların sıcak olması, bu bölgelere olan ilgiyi artırdı. Antalya ve Muğla bölgesindeki otel rezervasyonlarında yüzde 85'lik bir doluluk oranına ulaşıldı. Ayrıca, bu bölgelere yapılan uçak seferlerinde de büyük bir talep artışı gözlendi. Antalya uçak biletlerinin yüzde 92'si, Muğla uçak biletlerinin ise yüzde 89'u satıldı. Araç kiralama ve transfer hizmetlerinde de yüzde 75 oranında artış̧ kaydedildi.

Yurt dışı tatillerine yönelim

Yurt dışında, özellikle vizesiz ve pasaportsuz ziyaret edilebilen ülkeler büyük talep gördü. Tatil süresinin uzaması, tatil yapmayı düşünmeyen kişileri hızla plan yapmaya teşvik ederken, tatil planlayanların daha geniş̧ bir zaman dilimi ayırmasına olanak sağladı. Bu durum, uzak destinasyonlara olan ilgiyi artırdı.

Bayram tatili dolayısıyla bilet ve otel rezervasyonlarında belirgin bir artış̧ yaşandı. Bu tatil dönemi, insanların aileleriyle bir araya gelme ve tatil yapmaları için güzel fırsatlar sundu. Uçak, otobüs biletleri ve otel rezervasyonlarındaki artış̧ bu durumu açıkça ortaya koydu.

Öne çıkan destinasyonlar:

Yurt içinde: Antalya, Bodrum, Kapadokya gibi popüler tatil destinasyonları büyük ilgi gördü. Antalya'ya olan uçak bileti taleplerinde yüzde 40, Bodrum'a olan taleplerde yüzde 35, Kapadokya'ya olan otel rezervasyonlarında ise yüzde 30 artış̧ gözlemlendi. Hem deniz tatili hem de kültürel geziler için bu bölgeler tercih edildi.

Yurt dışında: Vizesiz ve pasaportsuz gidilebilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Karadağ̆ ve Bosna-Hersek gibi destinasyonlar öne çıktı. Kuzey Kıbrıs'a olan uçak bileti taleplerinde yüzde 45, Bosna-Hersek ve Karadağ’a olan otel rezervasyonlarında ise yüzde 40 artış̧ yaşandı.