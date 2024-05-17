Seydişehir'de açılan resim sergisi büyük ilgi gördü

Kaynak: Haber Merkezi
Seydişehir'de açılan resim sergisi büyük ilgi gördü
Seydisehir'in Resim Sanatçısı Fatma Kırdar, 18.resim sergisini Devlet Hastanesi salonunda açtı. Sergi açılışına Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoglu, Karikatürist Sanatçı Ahmet Öztürk Levent , Heykel Sanatçısı Fatma Savaş, ve tüm siyasi partilerin başkanları da katıldı.

Şerife Güven / Konya / YENİÇAĞ

Konya'nın Seydisehir ilçesinde Resim Sanatçısı Fatma Kırdar 18.resim sergisini Devlet Hastanesi salonunda açtı. Sergi açılışına Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Hasan Ustaoglu, Karikatürist Sanatçı Ahmet Öztürk Levent , Heykel Sanatçısı Fatma Savaş, tüm siyasi partilerin başkanları da katıldı.

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Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Havva Turan Cingoz "Sanatla sanatçıyı Sağlıkçılarımız ile buluşturmak, resim sanatçımıza destek çıkmak üzere hastanemizde böyle bir etkinlik düzenledik.. Resim sanatçımız Fatma Kırdar'a çok teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz.." İfadesini kullandı.

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Açılan sergi Seydişehirli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

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