Seyhan'da Barış Mahallesi'ne yeni kreş

Barış Mahallesi Kreşi'ni yerinde inceleyen Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, okul öncesi eğitime ve kadınların iş gücüne dahil olmasına verdikleri önemi şu şekilde ifade etti:

"Barış Mahallesi'nde yeni bir kreşimizi hizmete sunmak için hazırlıklara devam ediyoruz. Seyhan Belediyesi olarak, çocuklarımıza en iyi eğitim imkanlarını sağlamak ve çalışan annelere destek olmak amacıyla kreşlerimize büyük önem veriyoruz.

Kreşler, çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda ailelere de önemli bir destek sunmaktadır. Çünkü evde çocuğuna bakmak zorunda kalan birçok anne, bu yüzden iş hayatına katılamamaktadır. Ekonomik zorluklar ve yoksulluk nedeniyle birçok aile, çocuklarına bu eğitim fırsatını sunamamaktadır. Belediyemizin sunduğu güvenli, donanımlı ve uygun ekonomik şartlarla verilen bu hizmet ile hem çocukların eğitimini hem de kadınların iş gücüne katılımını destekleyerek ilçemize değer katmayı amaçlıyoruz."