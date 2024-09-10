Şeyhin terini sildiği mendili öpüp alnına götürdü. Menzilde skandal görüntüler

Menzil tarikatına ait bir görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Videoda, Menzil şeyhinin terini silip mendili yanındakine verdiği görülüyor. Mendili alan bir kişi, bu terli mendili öpüp başına sürüyor.

İzleyenlerin midesini bulandıran bu görüntüler "Gavsımın mis kokulu teri" başlığıyla paylaşıldı.

Menzil tarikatı, geçtiğimiz ay sosyal medyada şeyh Seyyid Muhammed Saki Elhuseyni ile ilgili fotoğraf ve video çekimini yasakladığını duyurmuştu. Yasak, tarikatın ‘adab’ına uygunluk gerekçesiyle getirildiği belirtilmişti.

MENZİL TARİKATI

Menzil tarikatı, Nakşibendi tarikatının Halidiye kolunun Türkiye'deki bir oluşumu olarak 1972’de Abdulhakim Erol tarafından kurulmuştu. Menzil tarikatı, kuruluş aşamasında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Menzil adında bir köyde kurulduğu için adını bu köyden almaktadır.