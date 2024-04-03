Seyir halindeki alevlere kapıldı

Tavşanlı İlçe merkezinden Kütahya’ya doğru seyir halinde olan F.K idaresindeki 06 DJ 719 plakalı otomobil ışıklı kavşağına geldiği sırada nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı aniden alevlere teslim oldu. Otomobil’in şoförü kendisini son anda dışarı atarak kurtarabildi.

Çevredeki vatandaşların yetkililere ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevler içerisindeki araca müdahale ederek yangını söndürdü. Söndürme sırasında polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yangında sonrasında otomobil kullanılmaz hale geldi.