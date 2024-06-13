Seyir halindeki araç küle döndü

Kaynak: İHA
Seyir halindeki araç küle döndü

Muş’un Hasköy ilçesinden Bitlis’in Mutki ilçesi yönüne ilerleyen bir otomobilin motoru, henüz bilinmeyen bir nedenle alevler içinde kaldı.

Muş’un Hasköy ilçesinden Bitlis’in Mutki ilçesine ilerleyen bir araç Kaymakam Çeşmesi civarında bir anda alevler içinde kaldı.

aw227164-02.jpgOlay, Hasköy Mutki karayolu üzerinde kaymakam çeşmesi bölgesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Mutki’ye gitmek üzere yola çıkan C.Y. kontrolündeki 27 AAN 574 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı. İddialara göre otomobilde meydana gelen yangının farkına varan sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek araçtan indi.

aw227164-03.jpgOlayın ihbar edilmesi sonrası olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde aracın yandığı bölgeye ulaşıp yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

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Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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