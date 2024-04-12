Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın

Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın
Kaynak: AA
İstanbul Beylikdüzü’nde ilerlemekte olan bir İETT otobüsünde motor bölümünde yangın baş gösterdi. Şoförün hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı ve bu sırada yaşananlar bir güvenlik kamerasına yansıdı.
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Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın 1

Bakırköy’den İhlas Marmara’ya sefer yapan 76Y numaralı İETT otobüsü, Yakuplu Mahallesi’ndeki Osmangazi Caddesi üzerinde seyir halindeyken motor kısmında alevler yükseldi.

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Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın 2

Otobüsteki yolcular tahliye edildikten sonra şoför yangın söndürücü ile yangına müdahale etti ve alevleri başarıyla söndürdü.

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Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın 3

Otobüs kullanılamaz duruma gelmesine rağmen, vatandaşlar yolculuklarına kendi yöntemleriyle devam ettiler.

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Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın 4

Öte yandan, İETT otobüsünde çıkan yangın, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın 5

Kaydedilen görüntülerde, otobüsün motor bölümünden yükselen dumanlar ve yolcuların otobüsten telaş içinde inmeleri gözlemleniyor.

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Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın 6
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Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın 7
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Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın 8
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Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın 9
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Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın 10
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Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın 11
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