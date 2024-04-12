Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın

Bakırköy’den İhlas Marmara’ya sefer yapan 76Y numaralı İETT otobüsü, Yakuplu Mahallesi’ndeki Osmangazi Caddesi üzerinde seyir halindeyken motor kısmında alevler yükseldi.
Otobüsteki yolcular tahliye edildikten sonra şoför yangın söndürücü ile yangına müdahale etti ve alevleri başarıyla söndürdü.
Otobüs kullanılamaz duruma gelmesine rağmen, vatandaşlar yolculuklarına kendi yöntemleriyle devam ettiler.
Öte yandan, İETT otobüsünde çıkan yangın, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kaydedilen görüntülerde, otobüsün motor bölümünden yükselen dumanlar ve yolcuların otobüsten telaş içinde inmeleri gözlemleniyor.