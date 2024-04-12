Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın

İstanbul Beylikdüzü’nde ilerlemekte olan bir İETT otobüsünde motor bölümünde yangın baş gösterdi. Şoförün hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı ve bu sırada yaşananlar bir güvenlik kamerasına yansıdı.