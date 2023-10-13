Seyir halindeki İETT otobüsüne bıçakla saldırdı

Bağcılar’da seyir halindeki İETT otobüsünü trafikte sıkıştırıp hakaret ve tehditlerde bulunduktan sonra lastiklerini bıçakla kesen şüpheliler, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

KAYNAK: İHA
Seyir halindeki İETT otobüsüne bıçakla saldırdı

Olay, Bağcılar Göztepe Mahallesi Tem Güney Yanyol Matbaacılar Caddesi kavşağının yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hümmet A. yönetiminde seyir halinde olan İETT aracına, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü ısrarla korna çalıp hakaret ve tehditlerde bulundu.

Daha sonra İETT aracını takip eden otomobilin arka koltuğunda oturan şahıs araçtan inerek otobüsün camlarını yumruklayıp hakaret ve tehditlerde bulundu. Aracına gidip bıçak alan şahıs daha sonra otobüsün camlarına bıçakla vurduktan sonra tekerleklere de bıçak sapladı. Daha sonra şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. İETT sürücüsü Hümmet A. ise şüpheli Abdulvahap A. ve Serhat A. isimli olduğu öğrenilen şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Abdulvahap A. ve Serhat A.’yı gözaltına aldı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahıslardan birinin araçtan inip otobüse saldırdığı anlar görüldü.

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