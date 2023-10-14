Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü

Bursa’da seyir halindeki kamyonet motor kısmından çıkan arıza sonrası alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hâle gelirken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

KAYNAK: İHA
Seyir halindeki kamyonet alev topuna döndü

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Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit mevkiinde bir otomobil cayır cayır yandı.

Seyir halindeki kamyonet cadde üzerinde ilerlerken motor kısmından dumanlar yükselemeye başladı. Dumanların çıktığını gören sürücü aracı hemen yolun kenarına çekti, alevlerin sardığı kamyonete çevredekiler yangın tüpleri ile müdahale etse de başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine hemen itfaiye ekibi sevk edildi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, kamyonet ise kullanılamaz hâle geldi.

Polis ekipleri soruşturma başlatırken, olayda yaralanan olmadı.

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